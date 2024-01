Imprese: Tiero (Fd'I), bene investimenti su Rete Spazi Attivi, avanti con sinergia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene l'investimento della Regione Lazio per 34 milioni di euro sulla Rete Spazi Attivi. A queste risorse si aggiungono altri 8 milioni di euro per il programma di accelerazione d'impresa e sostegno finanziario a progetti ad alta intensità tecnologica Technology Transfer Lazio. Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di Fd'I e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio. "Trovo strategico il pacchetto di azioni a sostegno di progetti innovativi e di servizi, per accedere a nuove opportunità, agli incentivi alle imprese e al capitale di rischio. Con il potenziamento della Rete Spazi Attivi - aggiunge Tiero - realizziamo un ulteriore passo in avanti nell'innovazione del sistema produttivo locale. La Rete Spazi Attivi si configura come un hub che facilita la connessione di startup, imprese, cittadini, attori locali e dell'innovazione. Tra le sedi dislocate su tutto il territorio regionale, c'è anche quella di Latina, specializzata nei settori dell'economia del mare e delle Scienze della Vita. I numeri testimoniano una evidente vitalità della struttura del capoluogo pontino. Ne cito alcuni. Pensiamo ai 4236 studenti coinvolti nella Startupper School Academy, un servizio che favorisce la crescita professionale e la creazione e lo sviluppo d'impresa". (segue) (Com)