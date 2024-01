Imprese: Tiero (Fd'I), bene investimenti su Rete Spazi Attivi, avanti con sinergia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alle 250 iniziative per trasformare le idee in prodotti e servizi innovativi, con 100 progetti d'impresa completati e 42 progetti in fase di startup. Credo che in pochi sappiano come vi siano ragazzi che lavorano sui prodotti territoriali, attraverso l'innovazione. Ebbene sono stati elaborati ben 60 prodotti, 52 dei quali sono già sul mercato e con 44 partner di ricerca. Nell'ambito della pluralità di servizi offerti dallo Spazio Attivo di Latina, una posizione di preminenza l'hanno i settori di maggior specializzazione dell'economia pontina, ossia le Scienze della Vita (farmaceutico e agro industria) e l'Economia del Mare. Ben 25 progetti ammessi relativi a start up legate ai temi delle Scienze della vita e volti a valorizzare imprenditorialmente soluzioni e prodotti che rispondono a fabbisogni espressi nell'ambito della salute e del benessere. Ho apprezzato in particolare dal presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini l'intenzione di rilanciare gli ambiti territoriali, coinvolgendo i consiglieri con incontri diretti per valorizzare gli Spazi Attivi. Si tratta di mettere in evidenza le opportunità che l'innovazione può offrire alle nostre imprese. E come già anticipato nelle scorse settimane mi adopererò per un tour cognitivo nella provincia di Latina, relativamente al lavoro che Spazio Attivo di Lazio Innova sta portando avanti nella realtà pontina. Sono convinto che solamente facendo un gioco di squadra tra Regione, Lazio Innova, Comuni ed imprese si potranno cogliere opportunità importanti per il rilancio economico delle nostre aziende. La ricetta vincente è rappresentata dalla sinergia e dalla collaborazione tra tutti gli stakeholders. Da soli non si va da nessuna parte. Solo se tutti remeranno nella stessa direzione si potranno raggiungere risultati strategici per i nostri territori", conclude Tiero. (Com)