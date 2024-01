Giorno memoria: Brunetta (Cnel), dovere istituzioni combattere antisemitismo e intolleranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Lunga vita all’Agenzia Nova per un cammino di autorevolezza e solido successo professionale" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- "È dovere delle istituzioni combattere con l'impegno quotidiano ogni forma di antisemitismo e di intolleranza. La memoria è uno strumento fondamentale che ci consente di non ripetere le pagine buie della storia. L'europeismo, il perseguimento dei valori democratici e dei principi della nostra Costituzione, sono gli antidoti da utilizzare per prevenire qualsiasi forma di violenza e di razzismo, scongiurando i vecchi e i nuovi totalitarismi". Così Renato Brunetta, presidente del Cnel, in occasione della Giorno della memoria. (Com)