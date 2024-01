© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Perché la storia non si trasformi in tragedia occorre tenere viva la memoria, non oscurare il dolore e non banalizzare il male. Oggi a Como, per non dimenticare". Lo ha scritto su X (ex Twitter) Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera dei Deputati. (Rin)