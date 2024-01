Giorno memoria: Lega presenta ddl contro diffusione pensiero antisemita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Saper leggere con professionalità i mutamenti della politica, restituendoli con obiettività, rappresenta un significativo risultato di cui Nova può rallegrarsi" Massimiliano Romeo

Presidente del Gruppo Lega Salvini Premierin Senato

23 luglio 2021

- "La lotta contro l'odio ha bisogno di tutta la società: la Lega ha presentato un disegno di legge per ostacolare la diffusione del pensiero antisemita nel nostro Paese". Lo affermano in una nota i senatori della Lega Daisy Pirovano, Massimiliano Romeo e Giorgio Bergesio, firmatari del ddl, che aggiungono: " La nostra proposta prevede l'introduzione della definizione operativa di 'antisemitismo' nel nostro ordinamento, promuovendo interventi da parte delle istituzioni per la prevenzione di qualunque atto antisemita e per contrastarne qualunque manifestazione d'odio. Prevista la creazione di un unico punto di raccolta dati sugli atti di antisemitismo, misure per il contrasto del linguaggio d'odio sulle piattaforme, l'elaborazione di linee guida sull'antisemitismo da adottare nelle scuole. Vorremmo attuare corsi di formazione per insegnanti, educatori, forze dell'ordine e promuovere una campagna di comunicazione istituzionale per diffondere la cultura della non discriminazione". Importante "sostenere misure per il contrasto di manifestazioni che promuovono l'odio, attraverso simboli antisemiti, minacciando la convivenza sociale. Obiettivo della Lega è fare comunità contro l'antisemitismo, coinvolgendo ogni parte della nostra società nel contrasto all'odio, partendo dall'impegno delle istituzioni", concludono.(Com)