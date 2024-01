Giorno memoria: Segre, 40 per cento degli italiani non vota, delegata la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “40 per cento degli italiani non vota, ma perché così tante persone delegano a quel gruppo che vota la loro interna democrazia?”. Lo ha affermato la senatrice a vita Liliana Segre, in occasione del suo conferimento della laurea magistrale honoris causa in Scienze storiche all'Università Statale di Milano intervenendo durante il dialogo tra la senatrice a vita e il giornalista Enrico Mentana. Queste “sono le cose che non faranno mai chiudere il ciclo perché se abbiamo ottenuto attraverso un sacrificio di migliaia di persone la democrazia, allora come può essere chiuso il ciclo?”, ha concluso Segre. (Rem)