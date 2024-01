Medio Oriente: Meloni, feroce attacco Hamas ha rinvigorito focolai antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questi sono giorni particolarmente difficili per le comunità ebraiche. Il feroce attacco di Hamas del 7 ottobre scorso ha scatenato una nuova ondata di odio contro il popolo israeliano e ha rinvigorito quei focolai di antisemitismo, che non si erano mai spenti del tutto e che hanno trovato nuovo vigore, molto spesso nascosti dietro la critica alle scelte del Governo israeliano”. E’ quanto affermato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del Giorno della memoria. (Rin)