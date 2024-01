Giorno memoria: Meloni, antisemitismo piaga da estirpare, è priorità governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’antisemitismo è una piaga da estirpare. E noi dobbiamo lavorare per combatterla in tutte le sue declinazioni, vecchie e nuove. È una priorità di questo governo e siamo felici che in questa sfida così impegnativa possiamo contare sulle competenze, le capacità e l'esperienza del generale Pasquale Angelosanto, come Coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo”. Lo ha sottolineato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del Giorno della memoria. (Rin)