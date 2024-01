Giorno memoria: Borghi (Iv), lavorare insieme per preservare ricordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, Giorno della Memoria, "ricordiamo le vittime della Shoah e l'importanza di preservarne il ricordo". Lo scrive sui suoi canali social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva. Di fronte "al crescente antisemitismo in Europa, dopo l'efferato attacco del 7 ottobre allo Stato di Israele e con le crisi internazionali in atto, oggi più che mai occorre che le persone di buona volontà facciano fronte unito per rinnovare quel ricordo, lavorare insieme perché non si ripeta e costruire un futuro di armonia e pace tra i popoli e tra le religioni. Partendo anche dalla memoria e dalle armi dell'educazione su quanto accadde ottant'anni fa", conclude il senatore. (Rin)