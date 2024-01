© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Difendere Israele e lavorare per la fine del conflitto in Medio Oriente. Celebriamo il Giorno della memoria, ricordando le atrocità dell'Olocausto e confermando amicizia e sostegno al popolo ebraico. Stop all'odio. Costruiamo un futuro fatto di pace e tolleranza 27 gennaio". Lo scrive su X (ex Twitter) Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. (Rin)