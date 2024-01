Giorno memoria: Calderone, impegno di tutti a custodire e tramandare ricordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 27 gennaio rappresenta non solo un giorno di commemorazione per tener viva la memoria delle vittime della Shoah, ma anche una occasione di riflessione per ciascuno di noi sulla fase più buia della storia del '900. Con l'esaurirsi delle testimonianze dirette di quella immane tragedia, l'impegno di noi tutti a custodire e tramandare la memoria deve essere ancora più convinto affinché le nuove generazioni conoscano ed orrori simili non accadano mai più". Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria. "Abbiamo tutti il dovere di diventare testimoni del valore dell'inclusione in ogni ambito della vita, a partire dal lavoro. Come Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sento forte la responsabilità di promuovere il contrasto ad ogni tipo di discriminazione", ha aggiunto. (Rin)