Giornata memoria: Abbruzzetti (Ali Lazio), ricordare per maggiore responsabilità morale

- Ogni anno, il Giorno della Memoria ci riporta all'orrore dello sterminio del popolo ebraico. Ci riporta, con dolore, a un passato che ci appartiene. Allo stesso modo in cui i massacri che si stanno compiendo in questi mesi in Medio Oriente ci riportano agli orrori della Shoah. Lo dichiara in una nota il presidente di Ali Lazio, Luca G. A Abbruzzetti. "Questa ricorrenza dovrebbe servirci però non soltanto a dare di quel passato a noi e, in particolare, alle giovani generazioni, una lezione morale, ma soprattutto di una responsabilità morale che mai arrivi a considerare ciò che è accaduto in passato e ciò che sta accadendo oggi, come qualcosa di inevitabile", conclude. (Com)