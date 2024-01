Giornata memoria: Casini-Leoncini (Iv), alimentare la conoscenza è compito di ciascuno di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- In occasione del Giorno della Memoria, rilanciamo con forza l'appello a non dimenticare l'orrore della Shoah e dei campi di concentramento nazisti. Dopo i terribili fatti del 7 ottobre - l'attacco terroristico di Hamas al cuore di Israele - ci sembra oggi ancora più importante condannare ogni forma di antisemitismo e difendere i valori della pace, della democrazia e della libertà. Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva. "Stamattina, insieme a Maria Elena Boschi, Luciano Nobili e a una delegazione di Italia Viva Roma - aggiungono - saremo in via Alessandro Torlonia 9, nel Municipio II, per deporre rose bianche sulle pietre d'inciampo che sono lì, come gesto simbolico in ricordo di tutte le vittime della Shoah. Bisogna agire sul piano culturale per conservare la memoria storica e alimentare la conoscenza, soprattutto nei confronti delle generazioni più giovani e di chi con quell'orrore non si è mai confrontato. È compito di ciascuno di noi".(Com)