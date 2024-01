Gaza: fonti, capo della Cia incontrerà funzionari Mossad, Qatar ed Egitto per discutere rilascio ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Cia, Bill Burns, dovrebbe presto incontrare in Europa il capo dell'agenzia di intelligence israeliana Mossad, David Barnea, il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e il capo dell'intelligence egiziana, Abbas Kamel, per discutere del rilascio degli ostaggi in cambio di una pausa nelle ostilità a Gaza. Lo riferiscono fonti citate dal quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat”, di proprietà saudita. Secondo le fonti, la speranza dell'amministrazione Usa è che un accordo possa portare ad un cessate il fuoco prolungato che potrebbe finalmente porre fine al conflitto. Il viaggio di Burns arriva dopo una visita in Medio Oriente da parte dell'inviato senior della Casa Bianca, Brett McGurk, focalizzata proprio sulla liberazione degli ostaggi rimasti a Gaza. McGurk sta anche gettando le basi per un altro viaggio nella regione del segretario di Stato, Antony Blinken, che potrebbe effettuare la sua quinta visita in Medio Oriente dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas la prossima settimana. Egitto e Qatar hanno mediato gli accordi passati tra Israele e Hamas. (Res)