Pd: europarlamentare Smeriglio lascia delegazione a Bruxelles, è mancata riflessione critica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare europeo del Partito democratico (Pd) Massimiliano Smeriglio ha annunciato il suo abbandono della delegazione a Bruxelles. In un’intervista al quotidiano “Il Manifesto”, Smeriglio ha spiegato che “è mancata una riflessione critica sui dieci anni di governi tecnici, di unità nazionale, di tutti che hanno governato con tutti e che hanno gonfiato le vele della destra estrema”. L’europarlamentare ha osservato che con la leader del Pd Elly Schlein “c’è stato un dialogo, credo dovessero fare delle verifiche, poi più nulla”. “Non nascondo un dissenso politico importante, ma in un grande partito non dovrebbe essere un problema. C’è un’assenza di agibilità determinata da logiche territoriali autoreferenziali. Sempre le stesse. Prendo atto, con disappunto, dell’indifferenza verso il lavoro svolto e l’imbarazzo per le battaglie fatte. Soprattutto quelle ambientaliste e pacifiste”, ha detto Smeriglio. L’europarlamentare ha poi sottolineato di aver fatto “una scelta difficile” ma “coerente con la mia storia e con le mie posizioni assunte in Parlamento”. Per questo, ha spiegato il parlamentare europeo, ha deciso di dedicarsi “al rafforzamento di un’alleanza per la giustizia climatica e sociale e un’Europa soggetto di pace”.(Res)