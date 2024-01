Giornata memoria: assessore Scuola Lazio, accrescere nelle nuove generazioni la cultura del ricordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Formazione e scuola sono i migliori strumenti che abbiamo a disposizione per sensibilizzare le nuove generazioni e creare in loro e con loro la cultura della memoria. Non una forma di indottrinamento sterile ma un processo di arricchimento che deve accompagnarli dall'infanzia sino alle scuole superiori e all'università attraverso la definizione di progetti ed azioni che possano insegnargli il rispetto dell'altro, cosa significa impegnarsi e lottare contro ogni forma di discriminazione. Lo dichiara l’assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni (segue) (Com)