Roma: controlli nei quartieri Borghesiana e Finocchio, tre persone arrestate e una denunciata

- Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno svolto un servizio straordinario di controllo nella periferia est di Roma, tra i quartieri di Borghesiana e Finocchio, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’attività ha portato all’identificazione di 127 persone, tra cui tre arrestate e una denunciata e al controllo di 97 veicoli. Nel corso dei posti di controllo alla circolazione stradale sulle vie principali della zona, i Carabinieri hanno anche sanzionato 9 persone per violazioni al Codice della Strada (mancanza copertura assicurativa, mancanza revisione, guida senza patente). (segue) (Rer)