Roma: controlli nei quartieri Borghesiana e Finocchio, tre persone arrestate e una denunciata (2)

- In manette sono finiti: un 51enne romeno, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 15 involucri contenenti cocaina e 20 involucri contenenti hashish, per un peso totale di 25 grammi di droga; un 32enne italiano, con precedenti, trovato in possesso 11 dosi di cocaina e 100 euro, ritenuto provento dello spaccio; una 35enne croata in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 23 gennaio 2024 per reati di furto commessi in Austria nel 2015. I Carabinieri hanno poi denunciato un 19enne romano fermato nei pressi della fermata metro C “Bolognetta” e trovato in possesso di 4 proiettili calibro 9x21 illegalmente detenuti. Il giovane è stato anche segnalato alla Prefettura poiché trovato con una siringa che, secondo quanto dichiarato, conteneva liquido per la coltura di un fungo ad effetto allucinogeno denominato "Penys Envy", su cui sono in corso accertamenti, e di un frammento di hashish. (segue) (Rer)