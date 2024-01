Roma: controlli nei quartieri Borghesiana e Finocchio, tre persone arrestate e una denunciata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della Compagnia di Frascati, con il supporto del personale dell’Asl Roma 2, hanno eseguito verifiche presso diverse attività commerciali, sanzionando i titolari di quattro negozi: un minimarket in via di Rocca Cencia, per complessivi 1.000 euro, per riscontrate carenze igieniche e presenza diffusa di blatte, con sospensione attività fino alla regolarizzazione degli illeciti contestati; un negozio di vicinato in via Sant'Ilario dello Ionio, per complessivi 5.000 euro, per l’assenza del piano di controllo e carenze igienico sanitarie, con divieto di somministrazione di alimenti e bevande in locale seminterrato; il titolare di un minimarket in piazza Serrule, per complessivi 1.000 euro, per carenze di requisiti di igiene e sicurezza degli alimenti; e il titolare di un bar in via di Rocca Cencia, per complessivi 1.000 euro, carenze strutturali nel bagno. (Rer)