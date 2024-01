Gaza: Hamas, “campagna di incitamento” di Israele contro Unrwa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele sta conducendo una “campagna di incitamento” contro le agenzie delle Nazioni Unite che forniscono aiuti ai palestinesi nella Striscia di Gaza. È quanto ha dichiarato il movimento islamista Hamas in un comunicato citato dall’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”, riferendosi alle accuse rivolte ad alcuni dipendenti dell’ Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (Unrwa) di essere stati coinvolti nell’attacco del 7 ottobre 2023. A seguito di queste accuse diversi Paesi come Stati Uniti, Canda e Australia hanno annunciato una sospensione dei finanziamenti all’agenzia, mentre il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha richiesto all’Onu “azioni urgenti contro la leadership dell’Unrwa”. Da parte sua, Hams ha dichiarato: "Sottolineiamo l'importanza del ruolo di queste agenzie nel fornire soccorso al nostro popolo e nel documentare i crimini dell'occupazione". (Res)