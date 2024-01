Giorno memoria: Ondei, agire perché odio razziale non abbia più a ripetersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si celebra il Giorno della Memoria, "a ricordo di un periodo storico in cui la dignità umana è stata calpestata, in cui il diritto e la Giustizia sono stati ignorati: questa giornata deve richiamare tutti a mantenere salda la memoria di quell'infausto passato e ad agire oggi con determinazione perché l'odio razziale e le sopraffazioni non abbiano più a ripetersi". Lo ha detto il presidente della Corte d'appello Milano, Giuseppe Ondei, intervenendo alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano. (Rem)