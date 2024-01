Trasporto aereo: atterrato a Guangzhou primo Boeing 737 Max consegnato alla Cina dal 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo Boeing 737 Max consegnato alla Cina dal 2019 è atterrato oggi all'aeroporto internazionale Baiyun di Guangzhou. Lo riferisce il sito di monitoraggio "Flightradar24" secondo cui l'aereo, un 737 Max 8 della China Southern Airlines, è atterrato alle 10:23 ora locale (03:23 ora italiana). Boeing ha considerato la Cina un mercato cruciale in crescita, ma le consegne sono cessate durante la lunga messa a terra del 737 Max a seguito di due incidenti mortali nel 2018 in Indonesia e nel 2019 in Etiopia. La compagnia statunitense si trova ad affrontare un controllo sempre più intenso sulle sue pratiche di controllo qualità all’indomani dell'incidente occorso tre settimane fa ad un volo Boeing 737 Max 9 della compagnia Alaska Airlines, un cui pannello è esploso durante il volo, lasciando un buco nella fusoliera e costringendo l'equipaggio ad un atterraggio di emergenza. (Cip)