Russia: l'imbarco dei prigionieri di guerra ucraini sull'aereo militare da carico Iljushin Il-76, abbattuto nella regione di Belgorod - video

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato investigativo della Federazione Russa ha pubblicato un filmato che - secondo la fonte - mostra l'imbarco dei prigionieri di guerra ucraini a bordo dell'aereo militare da carico Iljushin Il-76, abbattuto nella regione di Belgorod lo scorso 24 gennaio.La Direzione generale dell'intelligence delle Forze armate ucraine sapeva che l'aereo Il-76 stava trasportando prigionieri di guerra ucraini. È quanto ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro con degli studenti a San Pietroburgo. "(Le forze ucraine) hanno abbattuto il nostro aereo Il-76 con i loro militari, 65 persone. Non li abbiamo portati lì per caso. Nella direzione principale dell'intelligence si sapeva che stavamo portando soldati lì, 65 persone (...) e sapendolo, hanno colpito l'aereo", ha affermato il capo dello Stato. "Non so se l'hanno fatto apposta o per errore, ma ovviamente lo hanno fatto loro", ha aggiunto Putin. Secondo il titolare del Cremlino, l'Ucraina ha utilizzato un sistema di difesa aerea francese o statunitense controllato dall'Ucraina. "Ci sono le scatole nere. Chiederò al Comitato investigativo di rendere pubbliche tutte le circostanze di questo crimine. Così anche la gente in Ucraina potrà scoprire cosa è realmente accaduto", ha concluso Putin.Nella giornata di ieri il Comitato investigativo russo ha stabilito il posto nella regione di Kharkiv da cui è stato lanciato il missile ucraino che ha colpito l'aereo Il-76. Lo ha affermato su Telegram l'ufficio stampa dell'organismo. "Con l'aiuto di apparecchiatura radar (...) è stato stabilito che le armi missilistiche utilizzate per colpire l'aereo da trasporto militare si trovavano nel villaggio di Liptsy, nella regione di Kharkiv", si legge nel messaggio. Il Comitato ha aggiunto che sul luogo dell'incidente sono stati trovati documenti personali dei prigionieri di guerra ucraini che si trovavano a bordo del velivolo schiantato. (Rum)