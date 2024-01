Grecia-Usa: Mitsotakis, siamo sulla buona strada per acquisto di caccia F-35 di ultima generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia è ufficialmente sulla buona strada per acquisire fino a 40 aerei da combattimento F-35 di ultima generazione. Lo ha scritto su X il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis commentando l’approvazione degli Stati Uniti della potenziale vendita ad Atene di caccia F-35 e relativo equipaggiamento, per un valore stimato in 8,6 miliardi di dollari. “Oggi è un giorno importante per la nostra difesa nazionale e per la diplomazia greca. Perché, sulla base di una lettera che ho ricevuto dal Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken, la profondità strategica delle relazioni bilaterali viene evidenziata e sigillata”, ha scritto Mitsotakis. (Gra)