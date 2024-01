Gaza: Tajani, stop finanziamenti a Unrwa dopo accuse su presunto coinvolgimento nel 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano ha sospeso finanziamenti all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (Unrwa). Lo ha riferito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sul suo profilo X, dopo le accuse rivolte contro alcuni dipendenti dell’agenzia circa il presunto coinvolgimento nell’attacco del 7 ottobre 2023 del movimento islamista Hamas. “Paesi Alleati hanno recentemente preso stessa decisione. Siamo impegnati nell’assistenza umanitaria alla popolazione palestinese, tutelando la sicurezza di Israele”, ha scritto Tajani. A seguito di queste accuse diversi Paesi come Stati Uniti, Canda e Australia hanno annunciato una sospensione dei finanziamenti all’agenzia, mentre il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha richiesto all’Onu “azioni urgenti contro la leadership dell’Unrwa”. (Res)