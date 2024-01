Giustizia: Ondei, crescente disaffezione agente corrosivo delle basi democratiche del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescente “disaffezione civile e culturale per la giustizia non può essere percepita come un incendio al di là del fiume, ma come un agente corrosivo delle basi democratiche del Paese”. Lo ha detto il presidente della Corte d'appello Milano, Giuseppe Ondei, intervenendo alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano. “Questa giornata - ha proseguito - si celebra perché, se l'indipendenza e l'imparzialità sono condizioni di legittimazione democratica della funzione giudiziaria — e sono condizioni intoccabili se uno Stato vuole definirsi di diritto - vi è anche un'altra condizione di legittimazione, che è la capacità del giudice di rendere giustizia in modo corretto, il più possibile efficiente e professionalmente adeguato: capacità della quale oggi appunto dobbiamo rendere conto”. (Rem)