Giornata memoria: assessora Cultura Lazio, alimentare nelle nuove generazioni il ricordo

- In occasione della Giornata della Memoria è importante ricordare, perché un orrore come la Shoah non accada più. Purtroppo, c'è un crescente antisemitismo in Europa, spesso mascherato dietro la foglia di fico dell'antisionismo che, con la scusa di criticare i governi d'Israele, cosa assolutamente legittima, mette in discussione la stessa esistenza dello Stato ebraico, la cui difesa è un valore irrinunciabile per ogni democratico che senta ancora il peso della responsabilità della Shoah. Lo dichiara in una nota l’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre. "Per combattere questo clima d'odio, servono cultura ed educazione. Se pensiamo a quanta gente, per ignoranza, continua a essere permeabile alle odiose teorie del complotto ebraico, ci rendiamo conto che il lavoro da fare con la cultura e nelle scuole è tantissimo. Attraverso anche le sue biblioteche e l'educazione alla lettura, la Regione Lazio è in tal senso schierata in prima fila", conclude l’assessore Baldassarre. (Com)