Forza Italia: Moratti, lo Stato tuteli un mercato libero di intraprendere

- Lo Stato “ha un grande ruolo nella società civile: tutelare il mercato, un mercato che abbia la libertà di intraprendere”. Lo ha detto Letizia Moratti, presidente della Consulta della segreteria nazionale Forza Italia al Forum Economia della Consulta di Forza Italia – Armonizzare Stato e mercato per un'Italia più forte e più equa. “Libertà e la persona - ha aggiunto – che sono al centro di Forza Italia”. “Bisogna garantire la competitività alle imprese e far in modo che il pubblico garantisca il bene pubblico”, ha proseguito. “Viviamo in un mondo che ci presenta sfide difficili, che è in rapida evoluzione e per vincere e avere una crescita sostenibile ed equa dobbiamo elaborare politiche nuove”, ha concluso. (Rem)