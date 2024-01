Giustizia: Ondei, con scopertura organici arduo assicurare funzionamento dignitoso uffici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle condizioni "dei vuoti d'organico dei magistrati, alla drammatica scopertura del personale amministrativo, è arduo assicurare un funzionamento dignitoso per gli uffici o predisporre processi seri in assenza di un concreto programma di tempestiva gestione della crisi". Lo ha detto il presidente della Corte d'appello Milano, Giuseppe Ondei, intervenendo alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano. "È assolutamente necessario attivare un piano di assunzioni che faccia arrivare nei nostri assistenti, cancellieri e dirigenti amministrativi, procedere - come disposto recentemente dal Ministero seppur in modo limitato - all'assunzione della seconda tranche dei funzionari dell'Uffici il processo".(Rem)