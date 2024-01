Viabilità: domenica 28 e lunedì 29 a Roma chiusure al traffico in centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal primo pomeriggio di domani, domenica 28 gennaio, è stata disposta dalla Questura la chiusura al traffico veicolare di diverse strade del centro storico, per via del vertice internazionale "Italia – Africa. Un ponte per una crescita comune", che si terrà a Palazzo Madama lunedì 29 gennaio e vedrà la partecipazione di numerose autorità e rappresentanti di organizzazioni internazionali. Le vie interdette al traffico domani pomeriggio saranno: via Ventiquattro maggio; Piazza del Quirinale; via del Quirinale; via della Consulta; via Mazzarino nel tratto tra da via Nazionale a Via Ventiquattro Maggio. Dalle prime ore della mattina di lunedì 29 gennaio saranno vietate al transito veicolare: piazza di S. Andrea della Valle; Corso del Rinascimento; piazza delle Cinque Lune; piazza Tor Sanguigna; via Giuseppe Zanardelli; via di Monte Brianzo; piazza di Ponte Umberto I; piazza di Sant'Apollinare; via di S.Agostino; via dei Portoghesi; via di Tor Millina. Ulteriori chiusure temporanee potrebbero rendersi necessarie in Corso Vittorio Emanuele II e vie limitrofe. È disposto il divieto di sosta nell'area dell'evento e in vie limitrofe. La Polizia Locale di Roma Capitale provvederà ad un rafforzamento della presenza di pattuglie nel più ampio raggio intorno alle zone interessate fino a cessate esigenze, per agevolare la fluidificazione del traffico.(Com)