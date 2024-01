Giustizia: Ondei, con scopertura organici personale amministrativo obiettivi Pnrr a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una situazione "di crescente scopertura di organici del personale amministrativo (peraltro adeguatamente valorizzato e motivato), di crescente penuria di magistrati e di rilevante carenza nell'organico dei magistrati onorari, oltre che di allarmante disaffezione dei giovani per le professioni giuridiche, come si può pensare seriamente di raggiungere gli obiettivi del Pnrr?". Lo ha detto il presidente della Corte d'appello Milano, Giuseppe Ondei, intervenendo alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano.(Rem)