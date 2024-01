Filippine: esercito uccide nove militanti islamisti affiliati allo Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe governative hanno ucciso nove membri di un gruppo jihadista nel sud delle Filippine. Lo riferiscono in un comunicato le forze armate delle Filippine (Afp). Nell'operazione sono rimasti feriti anche quattro soldati. I terroristi erano membri di Daulah Islamiyah, gruppo affiliato allo Stato islamico che ha preso il controllo della città meridionale di Marawi nel 2017 e l'ha mantenuto per cinque mesi. Tra le persone uccise ci sono anche due sospettati dell'attentato del 3 dicembre scorso in una palestra universitaria di Marawi che ha ucciso almeno quattro persone e ne ha ferite altre 50. (Fim)