Siria: Ong, bombardamenti nelle aeree di Latakia, Idlib e Aleppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di Damasco hanno bombardato con artiglieria diversi villaggi e città nelle zone di Latakia, Idlib e Aleppo, nel nord-ovest della Siria. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), centro di monitoraggio con sede a Londra, ma dotato di un'ampia rete informativa in Siria, precisando che al momento non è chiaro se ci siano state vittime. Le zone colpite sono il villaggio di Kabani nell'area di Jabal al Akrad, nella campagna settentrionale di Latakia, le città di Safuhan, Fleifel e Al Bara nella campagna meridionale di Idlib e i villaggi di Kafr Amah e Kafr Ta'al nella campagna occidentale di Aleppo. (Res)