Business news: Ryanair investirà 122 milioni di euro nell'aeroporto di Madrid-Barajas

- Ryanair investirà 122 milioni di euro nell'aeroporto di Madrid-Barajas dove amplierà il Madrid Labs, aprirà un nuovo hangar e creerà un nuovo centro di formazione per piloti e personale di bordo. Lo riferisce un comunicato della compagnia aerea irlandese, che prevede di investire circa 5 miliardi di euro in Spagna fino al 2030. Sebbene continuerà a investire nel Paese, Ryanair si è detta delusa dalla proposta di Aena (società che gestisce i principali aeroporti della Spagna) di aumentare le tasse aeroportuali del 4 per cento a partire da marzo. La compagnia sottolinea che questa decisione interrompe il congelamento delle tariffe concordato fino al 2027 e precedentemente stabilito in tutti gli accordi con Aena. (Spm)