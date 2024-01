Business news: Regno Unito, Edf annuncia ritardi e costi supplementari per la centrale di Hinkley Point

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Edf ha annunciato un aumento dei costi e ritardi supplementari nella realizzazione della centrale nucleare di Hinkley Point, nel Regno Unito. La struttura dovrebbe entrare in servizio tra il 2029 e il 2031, con un ritardo compreso tra i due e i quattro anni. Il costo complessivo oscilla tra i 31 e i 34 miliardi di sterline, fino a otto miliardi in più del previsto. L'allungamento dei tempi è dovuto ad un aggiornamento più preciso della fase elettromeccanica, che riguarda l'installazione delle tubature e dei cavi. Il genio civile, terminato al 60 per cento, e gli equipaggiamenti, completati al 70 per cento, procedono invece secondo il programma. Il progetto della centrale di Hinkley Point è stato lanciato nel 2016 e comprende due reattori. (Frp)