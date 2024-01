Business news: Easyjet, persi 46,8 milioni di euro in ultimo trimestre causa conflitto Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea lowcost Easyjet ha dichiarato che il rinnovato conflitto in Medio Oriente ha provocato un calo dei profitti di 40 milioni di sterline (circa 46,8 milioni di euro) nell'ultimo trimestre, dopo la sospensione dei voli e il rallentamento delle prenotazioni nel settore. L'inizio del conflitto tra Hamas e Israele in ottobre ha costretto le compagnie aeree low cost, tra cui Ryanair, Wizz Air e Easyjet, a tagliare i voli verso la regione. Si teme, inoltre, che un eventuale impatto a catena sui prezzi del petrolio possa causare un'impennata dei costi del carburante per aerei. Easyjet ha dichiarato di aspettarsi un aumento dei costi del carburante di circa il 7 per cento nel primo trimestre del 2024. Le perdite stagionali invernali per il primo semestre dovrebbero migliorare rispetto all'anno precedente, nonostante l'impatto del conflitto tra Israele e Gaza. Le perdite totali al lordo delle imposte per la compagnia aerea di bilancio sono state di 126 milioni di sterline (circa 147,4 milioni di euro) per i tre mesi fino a dicembre, con una riduzione rispetto all'anno precedente di 133 milioni di sterline (circa 155,6 milioni di euro). (Rel)