Business news: Bers ha investito in Serbia la cifra record di 846 milioni di euro nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno scorso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha investito in Serbia la cifra record di 846 milioni di euro, ovvero quasi 200 milioni di euro in più rispetto al 2022. Lo ha annunciato la stessa banca, secondo cui per la prima volta la Serbia si è classificata tra i primi cinque beneficiari degli investimenti della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Nel 2023, l'istituzione ha finanziato 28 progetti nel Paese balcanico, con particolare attenzione alla transizione verde, al progresso digitale e all'inclusione economica. Il precedente record negli investimenti era di 679 milioni di euro nel 2020. (Seb)