Usa-Africa: sottosegretaria di Stato Zeya inizia visita in Nigeria e Costa d'Avorio

- La sottosegretaria di Stato Usa per la sicurezza civile, la democrazia e i diritti umani, Uzra Zeya, inizia oggi una visita in Nigeria e Costa d'Avorio che si concluderà sabato prossimo, 3 febbraio. Ad Abuja, riferisce il dipartimento di Stato in una nota, la sottosegretaria approfondirà la cooperazione sulla democrazia, la sicurezza civile e gli sforzi umanitari con alti funzionari governativi. Inoltre, incontrerà leader religiosi, rappresentanti della società civile e leader sindacali sulla libertà di espressione e religione e sulla protezione dei diritti umani e dei lavoratori. A Lagos, la sottosegretaria coinvolgerà la società civile e gli enti del settore privato su una serie di questioni relative ai diritti umani, alla sicurezza civile e agli sforzi anti-corruzione. Ad Abidjan la sottosegretario Zeya terrà un discorso di chiusura al Forum giovanile della Coppa d'Africa sul traffico e lo sfruttamento dello sport in Africa, sensibilizzando sui pericoli della migrazione irregolare e combattendo la tratta di persone. Negli incontri con ministri del governo, leader religiosi, rappresentanti della società civile e organizzazioni multilaterali, la sottosegretaria promuoverà i partenariati e la cooperazione su democrazia, governance, diritti umani e sicurezza regionale, in particolare attraverso la strategia degli Stati Uniti per prevenire i conflitti e promuovere la stabilità. (Was)