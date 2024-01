Israele: Tajani su sentenza Corte internazionale, non c’è genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato la sentenza della Corte internazionale di giustizia dicendo che “alcune cose sono condivisibili, altre da un punto di vista giuridico non esistono”. “Il genocidio non esiste perché non esiste la volontà di sterminare un popolo”, ha detto il ministro all’emittente radiofonica “Radio24”, aggiungendo: “Ci possono essere delle azioni violente, ma non c’è il genocidio”. Tajani ha ribadito che “dobbiamo fare in modo che la tensione si allenti”, proprio in virtù dell’ “amicizia con Israele, dobbiamo avvisare di fare attenzione alla popolazione civile, che sia il più possibile preservata”. (Res)