Marocco-Usa: sottosegretaria di Stato Jenkins in visita a Rabat

- La sottosegretaria di Stato Usa per il controllo degli armamenti e l'ambasciatrice della sicurezza internazionale, Bonnie D. Jenkins, si recherà a Rabat e Marrakech, in Marocco, dal 29 gennaio al 2 febbraio in qualità di capo della delegazione degli Stati Uniti all'incontro politico africano e all'evento di sensibilizzazione dell'Iniziativa per la sicurezza contro la proliferazione (Psi). L’evento, riferisce il dipartimento di Stato in una nota, sarà co-presieduto dalla sottosegretaria Jenkins e dal direttore per la cooperazione africana e gli espatriati marocchini, Redouane Houssaini, e mira a incoraggiare i Paesi africani a sostenere il Psi, uno sforzo globale duraturo per fermare la proliferazione delle armi di distruzione di massa, la loro sistemi di consegna e articoli correlati. In occasione di questo evento, il più grande mai tenuto nel continente africano, la sottosegretaria Jenkins pronuncerà la dichiarazione nazionale degli Stati Uniti, terrà incontri bilaterali con le controparti degli Stati partecipanti e parteciperà a una dimostrazione dal vivo di difesa chimica, biologica, radiologica e nucleare (Cbrn) che mette in mostra le opportunità di sviluppo delle capacità per i partner Psi. Durante il suo soggiorno a Rabat, la sottosegretaria incontrerà il ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita per discutere della cooperazione bilaterale Usa-Marocco e della sicurezza in Africa. (Was)