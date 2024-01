Mar Rosso: Tajani, la missione dell’Ue è un passo verso la politica estera europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione dell’Unione Europea dispiegata nel Mar Rosso è un passo in più in direzione di una politica estera comune. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, all’emittente radiofonica “Radio24”, parlando della crisi nel Mar Rosso causata dai continui attacchi delle milizie yemenite Houthi sostenute dall’Iran. “L’Unione Europea ha già una missione importante, la missione Atlanta che opera nel sud del Mar Rosso e protegge i mercantili. C’è una seconda missione dell’Ue che opera nello Stretto di Hormuz. Abbiamo deciso di allargare questa missione fino a Suez per proteggere le navi in maniera attiva”, ha spiegato il ministro, aggiungendo: “Non è solo una scorta, è in grado di rispondere a qualunque tipo di attacco”. “Siamo parte dell’Unione Europea e lavoriamo in sintonia. L’uso delle armi da parte della nostra marina è lecito e con una missione europea facciamo un passo importante nella politica estera dell’Unione”, ha concluso Tajani, che il 30 gennaio riferirà in Parlamento sullo stato della missione. (Res)