India-Francia: concordata tabella di marcia per la cooperazione nell’industria della difesa

- L’India e la Francia hanno concordato una tabella di marcia per la cooperazione nell’industria della difesa e una serie di altri documenti, incentrati in particolare sull’aerospazio, l’innovazione, la scienza e la tecnologia. Complessivamente sono stati conclusi nove documenti di cooperazione, cui si aggiungono sette annunci e un comunicato congiunto pubblicato a conclusione della visita (25-26 gennaio) del presidente francese, Emmanuel Macron, a Jaipur e Nuova Delhi, ospite speciale della Festa della Repubblica indiana su invito del primo ministro Narendra Modi. I ministeri della Difesa dei due Paesi hanno siglato anche una lettera di intenti per una partnership nella difesa spaziale. In materia di spazio è stato sottoscritto, inoltre, un memorandum d’intesa tra le compagnie NewSpace India Limited (Nsil) e Arianespace. Un altro memorandum riguarda invece l’aviazione civile: le parti sono Tata Advanced Systems Limited (Tasl) e Airbus e il progetto è l’installazione in India di una linea di assemblaggio di elicotteri H125. (segue) (Inn)