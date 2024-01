India-Francia: concordata tabella di marcia per la cooperazione nell’industria della difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lista comprende poi due accordi quadro di cooperazione scientifico-tecnologica: uno tra il Dipartimento di scienza e tecnologa (Dst) indiano e l’Istituto nazionale di ricerca sull’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente (Inrae) francese e l’altro tra lo stesso Dst e l’Agenzia nazionale di ricerca (Anr) della Francia. Il ministero indiano della Salute e del benessere familiare e quello francese del Lavoro, della salute e della solidarietà hanno firmato una dichiarazione di intenti sulla cooperazione nella sanità e nella medicina. Una lettera di intenti è stata scambiata dai ministeri competenti in materia di pubblica amministrazione. Infine, è stato rinnovato un accordo sulla cooperazione per lo sviluppo urbano. Il 2026 è stato proclamato Anno dell’innovazione India-Francia. Sono stati istituiti i consolati indiano a Marsiglia e francese a Hyderabad. Altri annunci riguardano l’operatività del sistema di pagamento indiano Unified Payment Interface (Upi) alla Torre Eiffel, del programma per giovani professionisti nell’ambito dell’accordo sulla mobilità e la migrazione, dei visti quinquennali per gli indiani che hanno frequentato master in Francia. L’Alleanza solare internazionale (Isa), organizzazione con sede in India nata per iniziativa indo-francese, realizzerà un’Accademia solare in Senegal nell’ambito del suo programma Star-C. Infine, l’India ha assicurato il suo sostegno alla Francia per la Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani che Nizza ospiterà nel 2025. (Inn)