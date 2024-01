Gaza: Algeria chiede riunione Onu per attuare sentenza Corte internazionale di giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha annunciato oggi che nelle prossime giornate presenterà una richiesta per la convocazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di attuare la sentenza emessa dalla Corte internazionale di giustizia (Icg) che oggi ha sollecitato Israele a evitare un genocidio a Gaza. Lo riferisce il ministero degli Esteri algerini una nota. “La missione permanente dell'Algeria presso l'Onu ha ricevuto istruzioni dal presidente della repubblica, Abdelmajid Tebboune, di richiedere la convocazione al più presto possibile del Consiglio di Sicurezza dell'Onu per l'attuazione della sentenza emessa dalla Corte internazionale di Giustizia riguardante le misure provvisorie imposte all'occupazione israeliana", si legge nel testo. L'Algeria sostiene che la sentenza emessa oggi all’Aia segnerà “la fine dell'era dell'impunità" per le azioni di Israele contro la Palestina. (segue) (Ala)