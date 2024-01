Gaza: Algeria chiede riunione Onu per attuare sentenza Corte internazionale di giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte internazionale di giustizia dell’Aia ha stabilito che Israele e il suo esercito devono adottare tutte le misure in loro potere per non commettere gli atti di genocidio definiti dalla relativa Convenzione, devono prevenire e punire l’incitamento pubblico a commettere il genocidio, e devono consentire la fornitura di servizi di base e aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Contrariamente alle aspettative di alcuni esperti, la Corte non ha chiesto a Israele di fermare l’operazione militare a Gaza, lanciata il 7 ottobre 2023 dopo l’attacco del movimento islamista palestinese Hamas, costato la vita a 1.200 persone. Al contempo, la Corte ha chiesto ai gruppi armati di Gaza di rilasciare i 136 ostaggi. Dall’inizio dell’offensiva israeliana, nella Striscia di Gaza sono state uccise oltre 25 mila persone, anche se non è chiaro quanti siano i civili e quanti siano miliziani dei gruppi armati Hamas e Jihad islamica. (Ala)