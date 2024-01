Venezuela: Machado "inabilitata" per le elezioni, continueremo a lottare per democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader oppositrice del Venezuela, Maria Corina Machado, ha reagito alla sua esclusione dalle presidenziali del 2024, assicurando che continuerà a lottare per la "conquista della democrazia". Il "regime ha deciso di mettere fine all'Accordo di Barbados", ha scritto Machado rimandando all'intesa che governo e opposizioni avevano trovato ad ottobre del 2023 per elezioni trasparenti e "aperte a tutti". "Quello che non finisce è la nostra lotta per la democrazia attraverso elezioni libere e pulite". Machado, netta vincitrice delle primarie tenute dall'opposizione a fine dello scorso anno, ha assicurato "che Maduro e il suo sistema criminale hanno scelto il peggior cammino per loro, elezioni fraudolente". La lotta andrà avanti "fino alla fine", ha chiosato Machado in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. La Corte suprema (Tribunal Supremo de justicia, Tsj) ha negato a Machado la possibilità di presentarsi alle elezioni respingendo il ricorso presentato contro l'inabilitazione politica comminata dalla magistratura contabile per presunti reati amministrativi. (Vec)