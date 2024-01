Business news: Alstom, ricavi da 4,3 miliardi di euro in terzo trimestre esercizio finanziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del suo esercizio finanziario il gruppo francese Alstom, specializzato nell'industria ferroviaria, ha registrato ricavi per 4,3 miliardi di euro, il 2,6 per cento in più su base annua. Lo ha annunciato l'azienda, spiegando che per risanare il bilancio sta proseguendo un'opera di taglio dei costi. "Ci consacriamo pienamente al piano d'azione operativo", ha detto nel comunicato l'amministratore delegato Henri Poupart Lafarge. Le commesse sono arrivate a 5,5 miliardi di euro, il 5,8 per cento in più rispetto all'anno precedente. Ma sui primi nove mesi dell'esercizio restano inferiori all'anno precedente. Sempre nei primi nove mesi, Alstom ha prodotto 3.415 vetture rispetto alle 2.998 dello stesso periodo dell'anno precedente. (Frp)