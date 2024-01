Business news: Grecia, spagnola Econoer svilupperà 10 progetti rinnovabili da 350 MW

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Ecoener, attraverso la sua filiale Ecoener Hellas, svilupperà 10 progetti rinnovabili in Grecia da 350 megawatt (MW) per i quali ha già ricevuto le necessarie autorizzazioni amministrative dal governo ellenico. Il portafoglio comprende un parco eolico da 42 MW e un impianto fotovoltaico da 50 MW. Altri otto parchi da 272 MW saranno pronti per la costruzione nella prima metà del 2026 e avranno un sistema di accumulo a batterie per una migliore integrazione nella rete elettrica. I nuovi impianti saranno costruiti nelle regioni di Epiro, Grecia centrale, Tessaglia, Macedonia occidentale e Macedonia centrale. La Grecia ha un piano nazionale per l'energia e il clima che fissa l'obiettivo di 23,5 gigawatt (GW) di capacità installata entro il 2030, pari al 44 per cento della produzione totale di energia del Paese. Oltre alla Grecia, Ecoener ha già uffici operativi in Italia, Polonia e Romania. (Spm)