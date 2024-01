Business news: Spagna, nel 2023 per Bankiter utile di 844,8 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023, Bankiter ha ottenuto un utile di 844,8 milioni di euro, il 50,8 per cento in più rispetto all'anno precedente. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", il forte incremento si spiega con l'apporto dell'evoluzione favorevole dei tassi di interesse e di una maggiore spinta commerciale. Il progresso dell'attività dell'istituto di credito si riflette anche nel rendimento del capitale proprio che è cresciuto del 18,1 per cento dal 12,7 per cento di fine 2022 grazie all'aumento dei ricavi e al contenimento dei costi. Il portafoglio prestiti alla clientela del gruppo ha chiuso l'anno a 76,8 miliardi di euro, il 3,6 per cento in più. (Spm)