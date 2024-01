Business news: Spagna, Elecnor approva vendita filiale rinnovabili a Statkraft per 1,8 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea generale straordinaria degli azionisti dell'azienda energetica spagnola Elecnor ha approvato la vendita di Enerfin, la controllata per le energie rinnovabili, al gruppo norvegese Statkraft per 1,8 miliardi di euro. E' quanto comunicato dalla società in una nota inviata alla Commissione nazionale spagnola del mercato dei valori (Cnmv). La transazione, annunciata lo scorso dicembre, è stata sostenuta dal 99,9 per cento del capitale sociale presente e rappresentato all'assemblea. Enerfin dispone di 1,5 gigawatt (GW) di potenza in funzione ed in costruzione e un solido portafoglio di progetti in diverse fasi di sviluppo a livello globale. Statkraft, il principale produttore europeo di energie rinnovabili, con questa acquisizione si consolida come il più grande produttore europeo di energie verdi ed entra nella lista dei maggiori dieci produttori nel Paese iberico. (Spm)